Федеральная антимонопольная служба подверглась хакерской атаке
Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ заявили о хакерской атаке на свои ресурсы. Нападение произошло в минувшую среду.
Атака началась с распространения на адреса ФАС вируса, который ворует служебные логины и пароли. Сообщила пресс-служба ведомства РИА Новости.
Параллельно произошло кибернападение на информационные ресурсы ФАС, предположительно, с целью взлома. Атаке подверглись и центральный аппарат ведомства, и региональные отделения.
Начальник управления общественных связей службы Ирина Кашунина сообщила, что правонарушители создали для ФАС персональный вирус-письмо с прикрепленным файлом «Axigen WebMail.htm».
Служба информационной безопасности быстро среагировала на произошедшее, пострадавших пока нет.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в России была осуществлена первая успеная кибератака с начала 2018 года. Нападению подвергся корреспондентский счет ПИР-банка в Банке России.