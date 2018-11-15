Федеральная антимонопольная служба подверглась хакерской атаке

15 Нояб. 10:53 2018-11-15T10:53:29+03:00

Кибернападение затронуло как центральный аппарат ведомства, так и региональные отделения

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Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ заявили о хакерской атаке на свои ресурсы. Нападение произошло в минувшую среду.

Атака началась с распространения на адреса ФАС вируса, который ворует служебные логины и пароли. Сообщила пресс-служба ведомства РИА Новости.

Параллельно произошло кибернападение на информационные ресурсы ФАС, предположительно, с целью взлома. Атаке подверглись и центральный аппарат ведомства, и региональные отделения.

Начальник управления общественных связей службы Ирина Кашунина сообщила, что правонарушители создали для ФАС персональный вирус-письмо с прикрепленным файлом «Axigen WebMail.htm».

Служба информационной безопасности быстро среагировала на произошедшее, пострадавших пока нет.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в России была осуществлена первая успеная кибератака с начала 2018 года. Нападению подвергся корреспондентский счет ПИР-банка в Банке России.