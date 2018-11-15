2018-11-15T10:46:51+03:00
Общество

Жилищное строительство в Тюменской области будет активно продолжаться

Об этом заявил губернатор Александр Моор
Антон БАЛУЕВ
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По словам главы региона, в Тюменской области вводятся в оборот новые земельные участки, создается инженерная инфраструктура, ликвидируются административные барьеры.

- По вводу жилья в расчете на одного человека Тюменская область – в тройке лидеров. За четыре года введено в эксплуатацию более 7 млн. квадратных метров жилья. Ежегодно на реализацию жилищных программ выделяется более 3 млрд. рублей бюджетных средств. С 2014 года улучшили жилищные условия 12 тысяч семей, - отметил Александр Моор.

В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 1,25 млн. квадратных метров жилья, в 2019 году – 1,4 млн., в 2020 году – 1,54 млн. квадратных метров. В дальнейшем ввод жилья будет только расти. К 2024 году планируется довести этот показатель до 1,62 млн. квадратных метров.

С 2020 года в регионе ежегодно будет вводиться по 1 кв. метру жилья на каждого жителя.

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