Путин поприветствовал участников международного культурного форума в Петербурге

15 Нояб. 10:53 2018-11-15T10:53:35+03:00

Президент РФ выразил уверенность в том, что это мероприятие будет содействовать развитию открытого и конструктивного диалога государства и общества

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Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который начал свою работу в Северной столице в четверг, 15 ноября.

При этом глава нашего государства заметил, что питерский форум за время своего существования «по праву снискал международную известность и авторитет». Также российский лидер выразил уверенность в том, что нынешнее мероприятие пройдет в творческой атмосфере и будет содействовать развитию открытого и конструктивного диалога государства и общества.

Кроме того, Путин подчеркнул, что тема форума в этом году - «Культура как стратегический потенциал страны» - актуальна и востребована. По словам президента, культура «обеспечивает непрерывную связь времен и поколений, воспитывает в человеке высокие нравственные, гражданские качества», а также «во многом определяет положение России в мире». «И потому так важно создавать необходимые условия для приобщения людей к ее богатейшему наследию и ценностям», - говорится в телеграмме Владимира Путина, текст которой опубликован на сайте Кремля.

СПРАВКА «КП»

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября. Основной площадкой вновь станет Главный штаб Государственного Эрмитажа, а деловой - Российский этнографический музей.