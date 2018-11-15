2018-11-15T11:20:47+03:00
В мире

Мун Чжэ Ин призвал страны АСЕАН оказать поддержку денуклеаризации КНДР

Южнокорейский лидер уверен, что мир в регионе будет способствовать процветанию в Восточной Азии
Сакина НУРИЕВА
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал страны АСЕАН оказать поддержку денуклеаризации КНДР.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал страны АСЕАН оказать поддержку денуклеаризации КНДР.Фото: REUTERS
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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на саммите «АСЕАН плюс три» в Сингапуре заявил, что страны Юго-Восточной Азии и их партнеры должны поддержать усилия по обеспечению мира на Корейском полуострове.

Южнокорейский лидер отметил, что работы по разрешению ядерной проблемы КНДР привели в последнее время к значительному прогрессу. Он подчеркнул особенную заслугу стран АСЕАН и их партнеров по диалогу - Китай и Японию.

Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что государства продолжат политику по обеспечению мира на Корейском полуострове. Президент Южной Кореи уверен, что денуклеаризация и снижение напряженности в регионе приведет миру и процветанию в Восточной Азии.

Напомним, пленарное заседание саммита Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоялось 14 ноября в Сингапуре. На мероприятии присутствовали лидеры десятков стран, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Ранее в парламенте Южной Кореи призвали отменить международные санкции в отношении КНДР.

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