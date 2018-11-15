Минообороны Австрии не поддержало идею Макрона об общеевропейской армии
Австрия не примет участия в общеевропейской армии из-за национального закона о нейтралитете. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.
Австрия - нейтральная страна, а идея президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии противоречит конституции страны, подчеркнул представитель ведомства в интервью газете Kurier.
В 1955 году парламент Австрии принял федеральный конституционный закон о постоянном нейтралитете с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории страны. По закону австрийское государство не может вступать ни в какие военные союзы, а другим странам запрещено создавать военные базы на ее территории.
6 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон предложил странам Евросоюза создать собственные единые вооруженные силы. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала инициативу французского коллеги во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге.
Президент США Дональд Трамп и официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, напротив, раскритиковали идею Макрона.