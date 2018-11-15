Минообороны Австрии не поддержало идею Макрона об общеевропейской армии

15 Нояб. 12:11 2018-11-15T12:11:52+03:00

Минооборона Австрии не поддержала идею Микрона об общеевропейской армии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вене подчеркнули, что инициатива противоречит конституции страны

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Австрия не примет участия в общеевропейской армии из-за национального закона о нейтралитете. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Австрия - нейтральная страна, а идея президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии противоречит конституции страны, подчеркнул представитель ведомства в интервью газете Kurier.

В 1955 году парламент Австрии принял федеральный конституционный закон о постоянном нейтралитете с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории страны. По закону австрийское государство не может вступать ни в какие военные союзы, а другим странам запрещено создавать военные базы на ее территории.

6 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон предложил странам Евросоюза создать собственные единые вооруженные силы. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала инициативу французского коллеги во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге.

Президент США Дональд Трамп и официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, напротив, раскритиковали идею Макрона.