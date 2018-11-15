МИД РФ: ЕС еще находится в плену навязываемых извне подходов в отношении России

15 Нояб. 11:56 2018-11-15T11:56:46+03:00

Между тем Москва заинтересована в едином Евросоюзе с самостоятельной внешней политикой

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Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая в четверг, 15 ноября, на международной конференции «Россия и Европейский союз в глобальной политике: к стабильному и справедливому миропорядку?», заявил, что бездоказательные обвинения Евросоюза в адрес России свидетельствуют о том, что европейцы по-прежнему находятся в плену навязываемых извне подходов в отношении РФ.

«К сожалению, на сегодняшний день наши партнеры по ЕС, как нам кажется, все еще находятся в плену навязываемых извне подходов по выстраиванию отношений с Россией», - приводит слова Грушко ТАСС.

Причем, как отметил замглавы МИД РФ, Россия и Евросоюз несут большие потери из-за отсутствия диалога, поэтому, как считает дипломат, этот диалог следует возобновлять. «Исходим из того, что нам действительно следовало бы привести в порядок наши отношения с Евросоюзом и начать с разморозки диалоговых форматов», - сказал Александр Грушко.

Также заместитель министра заметил, что Москва заинтересована в едином сильном Европейском союзе с самостоятельной внешней политикой. При этом он подчеркнул, что задача обретения ЕС стратегической автономии неотделима от нормализации отношений с РФ.