2018-11-15T11:56:46+03:00
Политика

МИД РФ: ЕС еще находится в плену навязываемых извне подходов в отношении России

Между тем Москва заинтересована в едином Евросоюзе с самостоятельной внешней политикой
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Замминистра иностранных дел РФ Александр ГрушкоЗамминистра иностранных дел РФ Александр ГрушкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая в четверг, 15 ноября, на международной конференции «Россия и Европейский союз в глобальной политике: к стабильному и справедливому миропорядку?», заявил, что бездоказательные обвинения Евросоюза в адрес России свидетельствуют о том, что европейцы по-прежнему находятся в плену навязываемых извне подходов в отношении РФ.

«К сожалению, на сегодняшний день наши партнеры по ЕС, как нам кажется, все еще находятся в плену навязываемых извне подходов по выстраиванию отношений с Россией», - приводит слова Грушко ТАСС.

Причем, как отметил замглавы МИД РФ, Россия и Евросоюз несут большие потери из-за отсутствия диалога, поэтому, как считает дипломат, этот диалог следует возобновлять. «Исходим из того, что нам действительно следовало бы привести в порядок наши отношения с Евросоюзом и начать с разморозки диалоговых форматов», - сказал Александр Грушко.

Также заместитель министра заметил, что Москва заинтересована в едином сильном Европейском союзе с самостоятельной внешней политикой. При этом он подчеркнул, что задача обретения ЕС стратегической автономии неотделима от нормализации отношений с РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В МИД России подвергли критике проект Франции по кибербезопасности
Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4%
Роспотребнадзор закрыл рестораны «Starlite diner» из-за вспышки гепатита А
В аппарате Козака призвали не искать скрытый смысл в соглашении с нефтяниками
МВД: кампания в зарубежных СМИ против российского кандидата недопустима
ФСБ в Москве задержала члена банды Шамиля Басаева
В Госдуме приняли закон о введении электронного военного билета
Литва намерена выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин
Посла США вызвали в МИД Пакистана из-за "голословных" заявлений Трампа
BBC позвала на работу ведущего, который 44 года выходил в эфир из сарая
Ученые из Нидерландов визуализировали черную дыру
Лавров назвал авантюрой попытки наделить ОЗХО функциями обвинителя
Лавров: Россия содействует политическому урегулированию кризиса в Сирии