Путин: санкции не могут остановить ни технологического, ни экономического развития

15 Нояб. 12:08 2018-11-15T12:08:37+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 15 ноября, на пресс-конференции в Сингапуре, высказался по поводу новых антироссийских санкциях США. В частности, глава нашего государства заверил, что подобные ограничительные меры не могут остановить ни технологического, ни экономического развития. Кроме того, по мнению российского лидера, политически мотивированные ограничения в экономике мешают самим их авторам.

«Политически мотивированные ограничения в экономике мешают, в том числе самим их авторам, но развитие партнерства РФ с другими не остановят», - сказал Путин.

Пресс-конференция Путина. Восточноазиатский саммит.

Стоит отметить, что США с завидной регулярностью вводят против нашей страны санкции. Так, только на прошлой неделе стало известно о новых ограничительных мерах. Как сообщал сайт kp.ru, тогда под ограничения попали, в частности, крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», а также отель Mriya Resort & Spa и его управляющая компания ООО «Гарант-СВ».