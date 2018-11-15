2018-11-15T12:45:26+03:00
Политика

Путин назвал ключевую проблему в отношениях РФ и США

Как заметил президент РФ, ему «есть, о чем поговорить» с американским лидером Дональдом Трампом [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 15 ноября, на пресс-конференции по итогам своего визита в Сингапур, где он принял участие в саммите Россия - АСЕАН, назвал одну из ключевых проблем в российско-американских отношениях, которую он планирует обсудить на предстоящей встрече с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Так, российский лидер заявил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой намерен поговорить с ним о судьбе Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). При этом глава нашего государства подчеркнул, что ему «есть, о чем поговорить» с Трампом.

Пресс-конференция Путина. Восточноазиатский саммит.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября президент США объявил о намерении своей страны выйти из Договора о РСМД, который был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Поводом для такого решения стало якобы нарушение Россией этого соглашения.

Что касается предстоящей встречи Путина и Трампа, то она должна состояться на полях саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября до 1 декабря.

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