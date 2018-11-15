Путин выразил надежду на то, что преемник Порошенко учтет его ошибки

15 Нояб. 13:02 2018-11-15T13:02:32+03:00

Как заметил президент РФ, нынешние киевские власти ничего не делают для улучшения ситуации в своей стране [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 15 ноября, на пресс-конференции по итогам своего визита в Сингапур, где он принял участие в саммите Россия - АСЕАН, высказался по поводу «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Как заметил глава нашего государства, проводить эти встречи бессмысленно, пока у власти в незалежной стоят такие люди, которые ничего не делают для улучшения ситуации в своей стране.

При этом Путин выразил надежду на то, что следующий украинский президент учтет ошибки своего предшественника. «Изменится ли что-то с приходом к власти в Киеве другого человека - не знаем, но надеемся, что он учтет ошибки власти действующей», - сказал российский лидер.

Пресс-конференция Путина. Восточноазиатский саммит.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин также прокомментировал состоявшиеся 11 ноября в Донбассе выборы, итоги которых отказывается признавать целый ряд западных стран. В частности, он предложил Западу осуждать не выборы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а происходящие там политические убийства.