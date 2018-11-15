«Подмосковного Отелло» обязали выплатить экс-супруге два миллиона рублей за моральный ущерб

15 Нояб. 13:26 2018-11-15T13:26:49+03:00

Между тем женщина требовала от бывшего мужа компенсацию в размере 8,2 млн рублей [видео]

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В четверг, 15 ноября, Серпуховской суд вынес приговор Дмитрию Грачеву, который из ревности отрубил жене кисти рук. Так, «подмосковный Отелло» получил 14 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить потерпевшей - своей бывшей супруге Маргарите Грачевой - два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Между тем стоит отметить, что представители Маргариты Грачевой требовали от подсудимого компенсацию в размере 8,2 миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677913" frameborder="0"></iframe> «Подмосковный Отелло» получил 14 лет колонии.Прокурор просил для Дмитрия Грачёва 17 летАлександр РОГОЗА

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, трагедия произошла около года назад. В декабре прошлого года 26-летний грузчик Дмитрий Грачев заставил свою жену Маргариту сесть в машину и вывез ее в лес. Там он отобрал у женщины мобильный телефон, связал ее и отрубил ей кисти рук. По данным следствия, он нанес топором не менее десяти ударов.

В итоге врачи смогли спасти только одну руку, которая теперь сможет работать максимум на 30%. На правой руке у Маргариты протез.