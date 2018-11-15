2018-11-15T13:36:20+03:00
Наука

Ученые рассказали о взаимосвязи климата и тяги к алкоголю

Специалисты провели исследование на территории 193 стран
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые выяснили, что климат влияет на пристрастие к алкоголюУченые выяснили, что климат влияет на пристрастие к алкоголюФото: Павел МАРТИНЧИК
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Склонность людей к употреблению алкогольных напитков связана с климатическими условиями, в которых они живут. К таким выводам пришла группа международных условий из Испании, Соединенных Штатов и Мексики.

Специалисты провели исследование на территории 193 стран мира, и соотнесли пристрастие граждан этих государств к спиртному и погодные условия, в которых они проживают. В результате оказалось, что жители холодных стран более склоны к выпивке. В то время как в теплых странах уровень потребления алкоголя значительно ниже.

Кроме того, специалисты отметили, что жители северных стран также более предрасположены к появлению такого недуга, как цирроз печени, который является следствием алкоголизма, пишет ФАН.

На основе полученных данных ученые предположили, что люди, живущие в холодном климате, используют алкогольное напитки как средство борьбы с депрессией, а также как согревающее средство. Это связано с тем, что из-за плохой погоды и нехватки витамина D, возрастает риск появления стресса и психологических проблем, передает сайт телеканала «Звезда».

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