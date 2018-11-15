Америка с 2001 года потратила 6 триллионов долларов на военные расходы

15 Нояб. 13:48 2018-11-15T13:48:35+03:00

Основная часть денег ушла на уход за ветеранами войны и на траты Пентагона

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С 2001 года Соединенные Штаты Америки потратили почти 6 триллионов долларов на военные расходы. Эту цифру в среду озвучила Нета Крауфорд, профессор Брауновского университета, которая провела исследования в области военной экономики США.

Специалист отмечает, что в эту астрономическую сумму помимо потраченных Пентагоном денег, входят связанные с войнами расходы со стороны Госдепартамента Америки, расходы на содержание ветеранов войны, проценты по долгу за войны, а также предотвращение террористических актов и реагирование на них со стороны Министерства внутренней безопасности, сообщает сайт Брауновского университета.

Кроме того, в итоговом докладе Крауфорд приводит и такие печальные цифры: в результате боевых действий погибли около 480 тысяч человек, 244 тысячи из которых-мирные жители. Более того, около 10 миллионов человек были вынуждены сменить место постоянного жительства.

К 2023 году, по прогнозам профессора, расходы увеличатся почти до 7 триллионов долларов, не считая процентов по долгу.

К слову, в марте 2018 года Пентагон опубликовал данные, согласно которым с 2001 года в США потратили на ведение войн около 1,5 триллиона долларов. Однако, как комментирует Кроуфорд, эта «небольшая» сумма включает лишь часть потраченных денег.