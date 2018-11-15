2018-11-15T13:48:35+03:00
Экономика

Америка с 2001 года потратила 6 триллионов долларов на военные расходы

Основная часть денег ушла на уход за ветеранами войны и на траты Пентагона
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Америка с 2001 года потратила 6 триллионов долларов на военные расходыАмерика с 2001 года потратила 6 триллионов долларов на военные расходыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

С 2001 года Соединенные Штаты Америки потратили почти 6 триллионов долларов на военные расходы. Эту цифру в среду озвучила Нета Крауфорд, профессор Брауновского университета, которая провела исследования в области военной экономики США.

Специалист отмечает, что в эту астрономическую сумму помимо потраченных Пентагоном денег, входят связанные с войнами расходы со стороны Госдепартамента Америки, расходы на содержание ветеранов войны, проценты по долгу за войны, а также предотвращение террористических актов и реагирование на них со стороны Министерства внутренней безопасности, сообщает сайт Брауновского университета.

Кроме того, в итоговом докладе Крауфорд приводит и такие печальные цифры: в результате боевых действий погибли около 480 тысяч человек, 244 тысячи из которых-мирные жители. Более того, около 10 миллионов человек были вынуждены сменить место постоянного жительства.

К 2023 году, по прогнозам профессора, расходы увеличатся почти до 7 триллионов долларов, не считая процентов по долгу.

К слову, в марте 2018 года Пентагон опубликовал данные, согласно которым с 2001 года в США потратили на ведение войн около 1,5 триллиона долларов. Однако, как комментирует Кроуфорд, эта «небольшая» сумма включает лишь часть потраченных денег.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В МИД России подвергли критике проект Франции по кибербезопасности
Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4%
Роспотребнадзор закрыл рестораны «Starlite diner» из-за вспышки гепатита А
В аппарате Козака призвали не искать скрытый смысл в соглашении с нефтяниками
МВД: кампания в зарубежных СМИ против российского кандидата недопустима
ФСБ в Москве задержала члена банды Шамиля Басаева
В Госдуме приняли закон о введении электронного военного билета
Литва намерена выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин
Посла США вызвали в МИД Пакистана из-за "голословных" заявлений Трампа
BBC позвала на работу ведущего, который 44 года выходил в эфир из сарая
Ученые из Нидерландов визуализировали черную дыру
Лавров назвал авантюрой попытки наделить ОЗХО функциями обвинителя
Лавров: Россия содействует политическому урегулированию кризиса в Сирии