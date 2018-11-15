2018-11-15T14:22:58+03:00
Происшествия

Американец показал, как его iPhoneX взорвался во время зарядки

Молодой человек пытался установить обновления на телефон, когда он разлетелся на части
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Телефон взорвался на зарядке. ФОТО: https://twitter.com/rocky_mohamad/status/1062554244241190913Телефон взорвался на зарядке. ФОТО: https://twitter.com/rocky_mohamad/status/1062554244241190913
Изменить размер текста:

iPhone X – одна из самых ожидаемых новинок производителя. Очереди за телефонами выстраивались не только в Москве, но и по всему миру. Один из счастливых обладателей «десятки» стал молодой человек из США. Но радость была не долгая.

Спустя какое-то время телефон повел себя совершенно неожиданно. Во время загрузки нового программного обеспечения, версии iOS 12.1, телефон вдруг перегрелся и взорвался.

Чтобы не быть голословным, молодой человек выложил в сеть свой смартфон, вернее, то, что от него осталось.

А остался только корпус, который очень сильно расплавился. Экран полностью треснул, а характерное отверстие пресекает все мысли о сомнении.

«iPhone X только что разогрелся и взорвался в процессе обновления до 12.1 IOS, - написал изумленный пользователь в своем микроблоге. - Что тут происходит?»

Как только пост появился в сети, представители техподдержки компании Apple сразу среагировали на случившееся.

Парня попросили прислать подробности пользования телефонов на электронную почту, пишет сайт «Дни.ру».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Космонавты на МКС защищаются от солнечных вспышек влажными салфетками
Ученые: счетчик электричества в душе помогает людям экономить воду
Порошенко: морскую границу Украины возьмут под контроль
Россия готова ответить США на размещение базы в Польше
Создателей фильма «Фантастические твари» обвиняют в плагиате
В Кабуле погибли 40 человек в результате взрыва во дворце бракосочетаний
МВД предлагает сделать вид на жительство бессрочным
Могерини: Евросоюз не занимается «европейской армией»
Израиль исключил свое участие в пакте ООН о миграции
Путин рассказал о затратах на военную технику
В МИД России подвергли критике проект Франции по кибербезопасности
Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4%
Роспотребнадзор закрыл рестораны «Starlite diner» из-за вспышки гепатита А
В аппарате Козака призвали не искать скрытый смысл в соглашении с нефтяниками
МВД: кампания в зарубежных СМИ против российского кандидата недопустима
ФСБ в Москве задержала члена банды Шамиля Басаева
В Госдуме приняли закон о введении электронного военного билета
Литва намерена выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин
Посла США вызвали в МИД Пакистана из-за "голословных" заявлений Трампа
BBC позвала на работу ведущего, который 44 года выходил в эфир из сарая
Ученые из Нидерландов визуализировали черную дыру
Лавров назвал авантюрой попытки наделить ОЗХО функциями обвинителя
Лавров: Россия содействует политическому урегулированию кризиса в Сирии