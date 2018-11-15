Американец показал, как его iPhoneX взорвался во время зарядки

15 Нояб. 14:22 2018-11-15T14:22:58+03:00

Молодой человек пытался установить обновления на телефон, когда он разлетелся на части

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iPhone X – одна из самых ожидаемых новинок производителя. Очереди за телефонами выстраивались не только в Москве, но и по всему миру. Один из счастливых обладателей «десятки» стал молодой человек из США. Но радость была не долгая.

Спустя какое-то время телефон повел себя совершенно неожиданно. Во время загрузки нового программного обеспечения, версии iOS 12.1, телефон вдруг перегрелся и взорвался.

Чтобы не быть голословным, молодой человек выложил в сеть свой смартфон, вернее, то, что от него осталось.

А остался только корпус, который очень сильно расплавился. Экран полностью треснул, а характерное отверстие пресекает все мысли о сомнении.

«iPhone X только что разогрелся и взорвался в процессе обновления до 12.1 IOS, - написал изумленный пользователь в своем микроблоге. - Что тут происходит?»

iPhone X взорвался на зарядке

Как только пост появился в сети, представители техподдержки компании Apple сразу среагировали на случившееся.

Парня попросили прислать подробности пользования телефонов на электронную почту, пишет сайт «Дни.ру».