Генпрокуратура Саудовской Аравии потребует смертной казни для виновных в убийстве Хашкаджи

15 Нояб. 15:06 2018-11-15T15:06:13+03:00

В рамках расследования были выдвинуты обвинения в отношении 11 человек

Изменить размер текста: A A

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии будет требовать смертной казни для виновных в убийстве журналиста и обозревателя американской газеты Washington Post Джамаля Хашкаджи. Об этом заявил официальный представитель генпрокуратуры Шальан аш-Шальан. Трансляцию вел телеканал Sky News Arabia.

«Мы будет требовать казни для пятерых обвиняемых, отдавших приказ убить Хашкаджи, и исполнителей. Обвинения по делу Хашкаджи были выдвинуты в отношении 11 человек, всего был задержан в рамках расследования 21 человек».

Также аш-Шальан подтвердил, что журналист был убит в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего его «тело было расчленено и вывезено за пределы дипкомплекса».

Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Спустя время следствие обнаружило, что журналист был убит. Последние минуты жизни Хашкаджи были записаны на его часы Apple Watch. В дальнейшем запись с убийства обозревателя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предоставил для прослушки другим странам.