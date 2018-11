15 Нояб. 14:58 2018-11-15T14:58:30+03:00

В Америке поступят в продажу игрушечные копии стены на границе Мексики Фото: Keep and Bear

В американский интернет-магазин Keep and Bear поступили первые игрушечные копии стены Трампа.

В набор входит 101 серый кирпичик, а также фигурка президента США в синем костюме и красной строительной каске. На упаковке конструктора изображен карикатурный мексиканец в сомбреро и с маракасами. Фирменный логотип «LEGO» заменен аббревиатурой MAGA, которая составлена из первых букв лозунга трампа «Сделаем Америку великой снова».

Желающие приобрести конструктор оставляют свои заявки на сайте Keep and Bear. Продажа «игрушечной стены» стартует 23 ноября по цене 29, 95 доллара (около двух тысяч рублей). Авторы конструктора надеются, что сторонники президента США Дональда Трампа купят своим детям «игрушечную стену» на Рождество, сообщает издание The Hill.

Одним из предвыборных обещаний Трампа было строительство стены на границе США и Мексики. Таким образом Дональд Трамп хочет остановить поток мигрантов из Латинской Америки. Ранее сайт kp.ru писал о том, что строительство первых участков стены уже начато.