Госдума вернет депутатам право выступать на заседаниях

15 Нояб. 15:26 2018-11-15T15:26:45+03:00

Норма о выступлении в парламенте действовала 25 лет

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В Госдуме приняли проект постановления об отмене норм о лишении депутатов права выступления на пленарном заседании. Документы вносят поправки в регламент нижней палаты парламента.

Регламент ГД лишал выступающего права слова в случае нарушения им установленных требований и ограничений. Новые постановления поваляют отменить эту практику. Теперь председательствующий будет прерывать речь выступающего, в том числе, депутата.

«Очень серьёзные решения принимаем. Они, понятно, носят консенсусный характер, но вы исходите из того, что мы исключаем из регламента норму, которая на протяжении 25 лет с момента основания парламента в регламенте присутствовала — возможность лишения права голоса депутата. И применялась многократно… Поздравляю, никто теперь не может лишать депутата права говорить», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.

Поправки также предусматривают обеспечение парламентского контроля за осуществлением государственных программ РФ профильными комитетами ГД на постоянной основе.

Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и депутатской этики будет рассматривать вопросы лишения депутата ГД неприкосновенности. Депутаты также уточнили порядок рассмотрения на заседании Госдумы.

Напомним, ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о самозанятых.