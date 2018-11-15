В Генпрокуратуре Саудовской Аравии рассказали, кто приказал убить Хашкаджи

15 Нояб. 15:32 2018-11-15T15:33:59+03:00

А Анкара выступила за проведение суда над предполагаемыми убийцами журналиста в Турции

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В четверг, 15 ноября, генеральная прокуратура Саудовской Аравии рассказала подробности убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве королевства в Стамбуле. По словам официального представителя надзорного ведомства Шальана аш-Шальана, приказ об убийстве отдал глава группы, сформированной с целью мирно или силой вернуть в Саудовскую Аравию переехавшего жить в США корреспондента.

Также аш-Шальан уточнил, что речь идет о группе, в которую входили сотрудники служб безопасности Саудовской Аравии и которая была сформирована по распоряжению бывшего замруководителя Службы общей разведки.

«Глава группы по возвращению Хашкаджи приказал ликвидировать его в случае, если не удастся убедить его (вернуться в Саудовскую Аравию)», - заявил представитель саудовской генпрокуратуры в ходе пресс-конференции, транслируемой телеканалом Sky News Arabia.

При этом причиной смерти, по его словам, стала передозировка наркотиком, введенным Хашкаджи членами оперативной группы. Также аш-Шальан рассказал, что стало с телом убитого журналиста: как выяснилось, оно было расчленено и вывезено из здания диппредставительства.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, генпрокуратура Саудовской Аравии также потребовала смертной казни для виновных в убийстве Хашкаджи.

В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости проведения в его стране судебного процесса по делу об убийстве саудовского журналиста. «Суд над убийцами Хашкаджи должен состояться в Турции в соответствии с Венской конвенцией, потому что убийство было совершено в Турции», - сказал глава МИД республики.