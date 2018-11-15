Еврокомиссия не будет комментировать отставки в британском кабмине

15 Нояб. 16:04 2018-11-15T16:04:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Европейская комиссия не намерена давать комментарии по поводу отставок в британском кабинете министров. Об этом журналистам заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

«Я понимаю, что нас сейчас будут вынуждать работать комментаторами британских внутриполитических процессов. Однако я представитель Берлемона, и я ограничу свои комментарии Брюсселем», - приводит слова представителя ТАСС.

Напомним, что 15 ноября утром два члена британского правительства ушли в отставку. Из-за несогласия с условиями выхода из Евросоюза свои посты покинули министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей и министр по делам Brexit Доминик Рааб.

Напомним, что накануне британский кабинет министров одобрил текст соглашения с ЕС по поводу выхода из сообщества. Обсуждение продолжалось пять часов.

Позже появилась информация, что треть министров были против предложенного Терезой Мэй документа по Brexit.