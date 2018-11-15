Козак поручил проверить информацию о дефиците топлива на независимых АЗС

15 Нояб. 16:04 2018-11-15T16:04:43+03:00

Ранее появились сообщения о том, что обязательства нефтекомпаний заморозить цены на нефтепродукты вынудили их изменить свою торговую политику

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В четверг, 15 ноября, стало известно, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил оперативно проверить информацию СМИ о дефиците топлива на независимых АЗС.

При этом, как заметил представитель зампредседателя кабмина Илья Джус, правительство продолжит отслеживать ситуацию на бирже в динамике. «Козак рассмотрит оперативные доклады ФАС и Минэнерго по ситуации на бирже. Вице-премьер также дал поручение оперативно проверить информацию СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах», - приводит слова Джуса «Интерфакс».

Стоит отметить, что ранее в четверг, 15 ноября, в СМИ появилась информация о дефиците топлива на независимых АЗС, а это две трети от общего количества заправок в стране. Как заявили журналистам представители этих самых независимых АЗС, после договоренности правительства РФ с участниками рынка нефтепродуктов торговая политика крупных нефтекомпаний изменилась: теперь они стараются минимизировать продажи топлива независимым сетям, отменяя системы скидок и переходя на полную предоплату.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале ноября нефтяники согласились на «сделку» с властями, согласно которой они должны зафиксировать цены на бензин и дизель до конца марта 2019 года на уровне июня.