Приставы рассказали, что Земфира погасила все свои долги

15 Нояб. 16:06 2018-11-15T16:06:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в прессе появилась информация о том, что якобы певица Земфира попала в список злостных неплательщиков. Мол, не платит за коммунальные услуги и уже накопила такие долги, что приставы устроили на нее охоту.

Судебные приставы развеяли эту информацию. Долг у Земфиры все таки был, но не за «коммуналку», и тот она уже погасила.

- Действительно, 29 октября в отделе судебных приставов №3 №3 УФССП России по Москве были заведены исполнительные производства на Земфиру Талгатовну Рамазанову. С нее должны были взыскать административные штрафы в размере 11 тысяч рублей, - пояснили ФАН в ведомстве.

И хотя приставы не уточнили, за что конкретно была оштрафована певица, есть информация, что все штрафы выписаны за неправильную парковку.

- 14 ноября она предоставила в отдел судебных приставов квитанции об оплате задолженности в полном объеме. В связи с чем исполнительные производства будут окончены фактическим исполнением, - пояснили в ведомстве.

Сайт kp.ru рассказывал о других здостных должниках из мира шоубизнеса.