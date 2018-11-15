Младшей из сестер Хачатурян разрешили посещать занятия в школе
Младшая из сестер Хачатурян вернулась к урокам. Марии разрешили посещать занятия в школе и на этой неделе девушка отправилась в свой класс.
Подробности рассказал адвокат семьи Ярослав Пакулин.
«У девочек все хорошо, приступили к школьным занятиям. По крайней мере, Мария», — сказал защитник.
Мария посещает школу на общих основаниях. Причин для перевода ее на индивидуальное обучение пока нет.
На здоровье, подозреваемые в убийстве отца девушки, не жалуются.
- Сейчас идет следствие, сбор доказательств, проводят экспертизы. В среднем в неделю по одному-два следственных действия, — отметил адвокат.
Сестрам не разрешают пользоваться средствами связи, ограничили общение с родственниками. Единственное послабление – 18-летней Ангелине разрешили общаться со старшей и младшей сестрами.
Михаил Хачатурян был убит несколько месяцев назад. Расправились с отцом его дочери: Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян.
Сейчас они проходят обвиняемыми по данному уголовному делу. Отрицать своей вины девушки не стали, в качестве объяснения заявили, что мужчина жестоко с ними обращался.
Очередное судебное заседание по данному уголовному делу состоится 28 декабря, сообщает телеканал "360".