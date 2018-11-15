2018-11-15T16:51:52+03:00
Политика

Захарова назвала заявления США о «Северном потоке — 2» вмешательством

Американские политики высказали мнение о том, что могут заморозить строительство газопровода
Сакина НУРИЕВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала комментарии США о «Северном потоке — 2» вмешательством в дела ЕС. Фото: ТАСС/Александр ЩербакОфициальный представитель МИД России Мария Захарова назвала комментарии США о «Северном потоке — 2» вмешательством в дела ЕС. Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала комментарии США о «Северном потоке — 2» вмешательством в дела Евросоюза.

«А теперь о реальном вмешательстве во внутренние дела и жизнь других государств… как сами американцы на очень конкретном примере осуществляют это вмешательство», — сказала представитель МИД.

Политик отметила, что в последнее время отмечается видимая активность официальных представителей США по вопросу «Северного потока — 2».

Она назвала комментарии американцев «классическим примером» бесцеремонного, настоящего вмешательства. Захарова указала, что политики США слишком много интересуются делами ЕС и «непосредственно конкретно государств Европейского союза».

Захарова указала на заявления американских дипломатов, в частности посла США при ЕС.

«Общий смысл сводится к тому, что в Вашингтоне намерены предпринять все усилия для того, чтобы препятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2». В ход пошли уже прямые, неприкрытые угрозы и адресуются они, конечно, европейским столицам», — сказала Мария Захарова.

Напомним, ранее посол США при ЕС Гордон Сондленд высказался относительно «Северного потока — 2». Он сказал, что у США много инструментов для того, чтобы заморозить строительство газопровода.

«Еропейцы все активнее считают, что зависимость от российской энергии - это нехорошее геополитическое решение. Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой у кого-то отключился газ из-за геополитического кризиса. Если ЕС не примет эту логику, президент США может использовать множество других инструментов, я не буду сейчас их перечислять, чтобы затормозить и остановить этот проект», - заявил Сондленд.

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