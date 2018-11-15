Ученые назвали новый способ предсказать скорую смерть

15 Нояб. 17:09 2018-11-15T17:09:47+03:00

По скорости ходьбы человека можно выявить у него заболевания и определить его возраст Фото: Иван ВИСЛОВ

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Американские ученые рассказали, что от скорости ходьбы человека зависит, насколько он подвержен риску преждевременной смерти. Специалисты из Университета Южной Калифорнии отмечают, что темп шагов указывает на состояние здоровья человека и позволяет сделать прогноз на его будущее.

По мнению ученых, установить крепость здоровья человека легко: чем быстрее он ходит, тем лучше его самочувствие, и тем крепче он физически.

Один из авторов научной работы доцент Кристина Диели-Конрайт отметила, что этот показатель позволяет достаточно точно определить состояние нервной системы человека и выявить у него наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

«Скорость походки действительно может стать способом, посредством которого можно спрогнозировать вероятность смерти пациента», — приводит слова Диели-Конрайт телеканал «360».

Помимо этого, кардиохирурги отмечают, что по походке можно определить и тех людей, которые имеют предрасположенность к осложнениям после операции на сердце.

При этом специалисты отмечают, что по скорости походки можно определить биологический возраст человека, пишет сайт argumenti.ru.