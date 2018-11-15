Ученые назвали новый способ предсказать скорую смерть
Американские ученые рассказали, что от скорости ходьбы человека зависит, насколько он подвержен риску преждевременной смерти. Специалисты из Университета Южной Калифорнии отмечают, что темп шагов указывает на состояние здоровья человека и позволяет сделать прогноз на его будущее.
По мнению ученых, установить крепость здоровья человека легко: чем быстрее он ходит, тем лучше его самочувствие, и тем крепче он физически.
Один из авторов научной работы доцент Кристина Диели-Конрайт отметила, что этот показатель позволяет достаточно точно определить состояние нервной системы человека и выявить у него наличие сердечно-сосудистых заболеваний.
«Скорость походки действительно может стать способом, посредством которого можно спрогнозировать вероятность смерти пациента», — приводит слова Диели-Конрайт телеканал «360».
Помимо этого, кардиохирурги отмечают, что по походке можно определить и тех людей, которые имеют предрасположенность к осложнениям после операции на сердце.
При этом специалисты отмечают, что по скорости походки можно определить биологический возраст человека, пишет сайт argumenti.ru.