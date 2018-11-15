2018-11-15T17:09:47+03:00
Наука

Ученые назвали новый способ предсказать скорую смерть

Метод также позволяет выявить наличие определенных заболеваний у человека
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
По скорости ходьбы человека можно выявить у него заболевания и определить его возрастПо скорости ходьбы человека можно выявить у него заболевания и определить его возрастФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Американские ученые рассказали, что от скорости ходьбы человека зависит, насколько он подвержен риску преждевременной смерти. Специалисты из Университета Южной Калифорнии отмечают, что темп шагов указывает на состояние здоровья человека и позволяет сделать прогноз на его будущее.

По мнению ученых, установить крепость здоровья человека легко: чем быстрее он ходит, тем лучше его самочувствие, и тем крепче он физически.

Один из авторов научной работы доцент Кристина Диели-Конрайт отметила, что этот показатель позволяет достаточно точно определить состояние нервной системы человека и выявить у него наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

«Скорость походки действительно может стать способом, посредством которого можно спрогнозировать вероятность смерти пациента», — приводит слова Диели-Конрайт телеканал «360».

Помимо этого, кардиохирурги отмечают, что по походке можно определить и тех людей, которые имеют предрасположенность к осложнениям после операции на сердце.

При этом специалисты отмечают, что по скорости походки можно определить биологический возраст человека, пишет сайт argumenti.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Владимир Путин провел встречу с главой ФНС
Минтранс работает над запуском авиасообщения между Крымом и Сирией
Матч Швеция - Россия 20 ноября 2018: Артем Дзюба появится в стартовом составе нашей команды
Трамп допускает, что принц Саудовской Аравии знал об убийстве Хашкаджи
Российская армия возродит институт сестер милосердия
Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству
«Газпром» рассказал, почему Украина упустила из виду «Турецкий поток»
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $64
Сын Михаэля Шумахера примет участие в Гонке чемпионов
Две российские компании попали под санкции США
ОЗХО одобрила увеличение бюджета, вопреки возражению России
Рождественскую ель привезли в Белый дом на карете
Появилось видео задержания участника теракта в Буденновске
Бывшую жену Армена Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ
Банкам с капиталом меньше 1 млрд рублей запретят собирать биометрию
Космонавты на МКС защищаются от солнечных вспышек влажными салфетками
Ученые: счетчик электричества в душе помогает людям экономить воду
Порошенко: морскую границу Украины возьмут под контроль