Эр-Рияд подаст в суд на СМИ Катара и Турции за дезинформацию по делу Хашкаджи

15 Нояб. 17:58 2018-11-15T17:58:04+03:00

Политик подчеркнул, что наследный принц королевства не имеет никакого отношения к убийству журналиста

Изменить размер текста: A A

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр обвинил СМИ Катара и Турции в распространении ложной информации, направленной в адрес королевства. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Эр-Рияде, ходе которой обсуждалось убийство саудовского журналиста Джамал Хашкаджи. Трансляцию вел телеканал Sky News Arabia.

«СМИ Турции и Катара проводят жесткую информационную кампанию против королевства, мы будет разбирать это дело в суде», - заявил аль-Джубейр.

Глава саудовского МИД сказал, что убийство Хашкаджи было «преступлением и большой ошибкой». Он сказал, что королевство занимается изучением дела, но при этом Эр-Рияд «против международного расследования».

Он подчеркнул, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, которого ряд зарубежных СМИ заподозрили в причастности к инциденту, не имеет отношения к убийству обозревателя американской газеты Washington Post.

Напомним, ранее Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что потребует смертной казни для виновных в убийстве журналиста Джамал Хашкаджи. Следствие страны выдвинуло обвинения по делу журналиста в отношении 11 человек, всего был задержан в рамках расследования 21 человек.