2018-11-15T17:58:04+03:00
В мире

Эр-Рияд подаст в суд на СМИ Катара и Турции за дезинформацию по делу Хашкаджи

Политик подчеркнул, что наследный принц королевства не имеет никакого отношения к убийству журналиста
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр обвинил СМИ Катара и Турции в распространении дезинформации.Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр обвинил СМИ Катара и Турции в распространении дезинформации.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр обвинил СМИ Катара и Турции в распространении ложной информации, направленной в адрес королевства. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Эр-Рияде, ходе которой обсуждалось убийство саудовского журналиста Джамал Хашкаджи. Трансляцию вел телеканал Sky News Arabia.

«СМИ Турции и Катара проводят жесткую информационную кампанию против королевства, мы будет разбирать это дело в суде», - заявил аль-Джубейр.

Глава саудовского МИД сказал, что убийство Хашкаджи было «преступлением и большой ошибкой». Он сказал, что королевство занимается изучением дела, но при этом Эр-Рияд «против международного расследования».

Он подчеркнул, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, которого ряд зарубежных СМИ заподозрили в причастности к инциденту, не имеет отношения к убийству обозревателя американской газеты Washington Post.

Напомним, ранее Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что потребует смертной казни для виновных в убийстве журналиста Джамал Хашкаджи. Следствие страны выдвинуло обвинения по делу журналиста в отношении 11 человек, всего был задержан в рамках расследования 21 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представитель ВОЗ: Благодаря принятым мерам Россия за последние два года сохранила четыре тысячи жизней
Матч Швеция - Россия: наша команда проигрывает 0:1 после 1 тайма в поединке Лиге Наций
Обнародованы новые подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи
ВОЗ: детская смертность в ДТП приобретает масштабы эпидемии
Цена на нефть марки Brent упала ниже $63
В ВОЗ предложили лечить тех, кто попался за рулем пьяный
Владимир Путин провел встречу с главой ФНС
Минтранс работает над запуском авиасообщения между Крымом и Сирией
Матч Швеция - Россия 20 ноября 2018: Артем Дзюба появится в стартовом составе нашей команды
Трамп допускает, что принц Саудовской Аравии знал об убийстве Хашкаджи
Российская армия возродит институт сестер милосердия
Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству
«Газпром» рассказал, почему Украина упустила из виду «Турецкий поток»
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $64
Сын Михаэля Шумахера примет участие в Гонке чемпионов
Две российские компании попали под санкции США
ОЗХО одобрила увеличение бюджета, вопреки возражению России
Рождественскую ель привезли в Белый дом на карете
Появилось видео задержания участника теракта в Буденновске
Бывшую жену Армена Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ
Банкам с капиталом меньше 1 млрд рублей запретят собирать биометрию
Космонавты на МКС защищаются от солнечных вспышек влажными салфетками
Ученые: счетчик электричества в душе помогает людям экономить воду
Порошенко: морскую границу Украины возьмут под контроль