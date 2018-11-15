2018-11-15T18:08:10+03:00
Общество

Росгвардия предложила увеличить возраст для покупки оружия

Минимальный возраст для продажи хотят поднять с 18 лет до 21 года после трагедии в Керчи
Алена Басавина
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Росгвардия предлагает поднять возраст продажи оружияРосгвардия предлагает поднять возраст продажи оружияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральная служба войск национальной гвардии предложила увеличить возрастной ценз для граждан, желающих приобрести гражданское огнестрельное оружие. Об этом сообщил замглавы ведомства Росгвардии Сергей Лебедев.

«Мы настаиваем и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу увеличение с 18 лет до 21 года возраста тех, кому будет разрешено приобретать огнестрельное оружие», - заявил он на заседании первой рабочей группы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Отметим, что рабочая группа была создана после трагедии в Керчи.

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, инициатива не должна коснуться спортсменов, рыболовов и егерей.

Как отметил на заседании председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев инициативу было предложено рассмотреть в первом чтении до конца года.

«Главное - это, конечно, безопасность детей в школах, это приоритет для нас, мы сейчас прорабатываем эти вопросы совместно с Росгвардией, МВД и Министерством просвещения, чтобы обеспечить безопасность в полном объеме, чтобы не страдали дети и учителя», - сказал он.

Напомним, что 17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. В результате происшествия 20 человек погибли, около 50 получили ранения.

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