Росгвардия предложила увеличить возраст для покупки оружия
Федеральная служба войск национальной гвардии предложила увеличить возрастной ценз для граждан, желающих приобрести гражданское огнестрельное оружие. Об этом сообщил замглавы ведомства Росгвардии Сергей Лебедев.
«Мы настаиваем и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу увеличение с 18 лет до 21 года возраста тех, кому будет разрешено приобретать огнестрельное оружие», - заявил он на заседании первой рабочей группы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Отметим, что рабочая группа была создана после трагедии в Керчи.
По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, инициатива не должна коснуться спортсменов, рыболовов и егерей.
Как отметил на заседании председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев инициативу было предложено рассмотреть в первом чтении до конца года.
«Главное - это, конечно, безопасность детей в школах, это приоритет для нас, мы сейчас прорабатываем эти вопросы совместно с Росгвардией, МВД и Министерством просвещения, чтобы обеспечить безопасность в полном объеме, чтобы не страдали дети и учителя», - сказал он.
Напомним, что 17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. В результате происшествия 20 человек погибли, около 50 получили ранения.