2018-11-15T19:53:58+03:00
Политика

В Киеве появился сквер имени Бориса Немцова

Имя российского политика присвоили прогулочной зоне возле посольства России
Алена Басавина
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Имя Бориса Немцова присвоили скверу в КиевеИмя Бориса Немцова присвоили скверу в КиевеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Власти Киева назвали сквер возле посольства России в честь Бориса Немцова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Безымянный сквер на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта решено назвать в честь Бориса Немцова», - приводит ТАСС слова мэрии.

Напомним, что 27 февраля 2015 года в Москве Борис Немцов был убит шестью выстрелами в спину и голову. Рядом с ним находилась 23-летняя украинка Анна Дурницкая.

Позже президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил Немцова орденом Свободы.

«Для нас, украинцев, Борис навсегда останется патриотом России и другом Украины. Он своей жизнью доказал, что это можно совместить, стоит только захотеть», - подчеркнул он.

Раскрыть дело удалось только спустя два года. По делу об убийстве политика Московский окружной военный суд в 2017 году приговорил киллеров Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к длительным заключениям в колонии строгого режима.

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