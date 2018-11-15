Курс евро опустился ниже 75 рублей

15 Нояб. 20:49 2018-11-15T20:50:54+03:00

В последний раз такое понижение было зафиксировано в начале ноября

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Курс евро на Московской бирже подешевел на 1,03 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Он остановился на отметку в 74,93 рубля.

Отметим, что в последний раз такое понижение происходило 2 ноября этого года.

Кстати, курс доллара на Московской бирже также снизился на 78 копеек по состоянию на 19:40. Он составил 66,24 рубля.

Напомним, что 13 ноября произошло резкое падение цен на нефть. Баррель нефти Brent, потеряв 6,6% стоимости, снизился до 65,47 долларов. Фьючерсы WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX также снизились на 7,1% - до 55,69 долларов за баррель.

На данный момент стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,6%. Она составила $67,19 за баррель.