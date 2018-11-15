Министерство просвещения держит на контроле проверки учителей, избивавших учеников
В Минпросвещения РФ прокомментировали инциденты с рукоприкладством в школах Хабаровского края и Томской области. Проверки, начавшиеся после публикации видео, на котором педагог избивает ученика в школе №37 Комсомольска-на Амуре, а также случай в городе Асино Томской области находятся на контроле министра просвещения Ольги Васильевой.
- Министерство и министр проинформированы об обоих инцидентах, случившихся в Хабаровском крае и Томской области, находясь на постоянной связи с региональными органами управления образованием, - сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения. - Проводятся проверки правоохранительных органов, и давать конкретную оценку событиям до окончания и вывода проверок преждевременно.
Представители Минпросвещения подчеркнули, что физическое воздействие на детей неприемлемо: «Миссия педагога и школы - образование и воспитание, и какие-либо проявления рукоприкладства в этих процессах недопустимы».
Напомним, скандал разгорелся после публикации видеоролика, на котором учитель школы №37 Комсомольска-на-Амуре якобы избивает ученика за то, что тот мешает вести урок. Полиция возбудила уголовное дело по статье «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ранее на учительницу младших классов в Томской области было заведено уголовное дело после того, как она попыталась ударить ребенка головой об парту.