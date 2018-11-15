В матче Германия - Россия впервые за нашу команду сыграет бразилец Ари

15 Нояб. 21:33 2018-11-15T21:35:27+03:00

Ари - в стартовом составе сборной России на игру с Германией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стал известен стартовый состав сборной России на игру с Германией в Лейцпиге.

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В четверг, 15 ноября, в немецком городе Лейпциг футболисты сборной России проведут товарищеский матч против команды Германии. Эта встреча станет предпоследней в календарном году для команды Станислава Черчесова. И нас ждет неожиданность в этой игре.

Стал известен стартовый состав сборной России на матч против команды Германии. И главная новость - в стартовом составе впервые у нас выйдет в атаке бразилец с российским паспортом - форвард "Краснодара" Ари.

Стартовый состав россиян выглядит так: Лунев, Набабкин, Нойштедтер, Джикия, Рауш, Газинский, Кузяев, Ерохин, Ионов, Ал.Миранчук, Ари.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Германия - Россия. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:45 по московскому времени. Матч примет стадион "Ред Булл Арена" в городе Лейпциг.