МВД Финляндии обсудило с Советом безопасности РФ помехи в работе GPS

15 Нояб. 21:41 2018-11-15T21:41:45+03:00

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Министерство внутренних дел Финляндии обсуждало с Советом безопасности РФ нарушение сигнала GPS во время учений НАТО Trident Juncture. Об этом заявил глава финского ведомства Кай Мюккянен.

«Я поднял тему работы GPS на встрече с Патрушевым, сказав, что этот вопрос сейчас вызывает опасения в Финляндии. Кто бы ни стоял за этими событиями, произошедшими на прошлой неделе, демонстрирует неконструктивное поведение для духа кооперации, который нам нужен в Арктике», - сказал министр.

По его словам, Финляндия голова снова обратиться к России, если в ходе расследования возникнут новые подробности. «Патрушев поддержал эту идею и сказал, что в этом случае он также предоставит ответы», - добавил министр.

Мюккянен заявил, что МВД впредь будет тщательно мониторить подобное и своевременно реагировать.

Отметим, что в четверг 15 ноября МИД Финляндии официально обвинил Россию во вмешательстве в сигнал GPS

«Нарушение сигнала исходило с территории России. МИД передал касающийся этого вопроса отчет комитету финского парламента по международным делам. Власти продолжают выяснение вопроса. Он рассматривается с РФ на дипломатическом уровне", - передает ТАСС слова ведомства. Также в МИД заявили, что позиция Норвегии по данному вопросу заслуживает доверия.

Напомним, что накануне Норвегия заявила о создании помех GPS во время учений НАТО. Минобороны посчитало, что вмешательство в спутниковую навигацию происходило с Кольского полуострова.