Матч Германия - Россия 15 ноября: Нойер появится в воротах немцев с первых минут

15 Нояб. 21:45 2018-11-15T21:45:30+03:00

Стал известен стартовый состав немцев на игру с Россией в Лейпциге.

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Сборная Германии определилась со стартовым составом на товарищескую игру против сборной России. В целом у команды не особо боевой состав. Йоахим Лев дал шанс проявить себя не основным игрокам. Но все же сильные люди из основы есть в стартовой расстановке. Например, в воротах - Мануэль Нойер, Лерой Зане в полузащите, и на фланге обороны - Киммих.

Германия: Нойер, Керер, Хектор, Рюдигер, Гинтер, Киммих, Зюле, Хавец, Гнабри, Зане, Вернер

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Германия - Россия. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:45 по московскому времени. Матч примет стадион "Ред Булл Арена" в городе Лейпциг.

Команды Германии и России играли между собой пять раз, 4 победы на счету Германии, один раз, в 2005 году в Дортмунде, была ничья 2:2.