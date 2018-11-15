Три человека пострадали от взрыва в московском жилом доме
Детонация неустановленного вещества произошла в 14-этажном доме
Информация о ЧП подтверждаетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На юго-западе Москвы произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадали три человека.
«Взрыв неустановленного вещества произошел в квартире №30 на пятом этаже 14-этажного жилого дома №19 на улице Нагорная. Предварительно пострадали три человека", — передает РИА Новости слова представителя экстренных служб.
На данный момент известно, информация о взрыве бытового газа не подтвердилась. Также детонация не привела к возгорания. В квартире оказались только выбиты стекла.
На данный момент на месте работают сотрудники полиции. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах ЧП уточняется.