2018-11-15T23:35:48+03:00
Спорт

Сборная Германии громит Россию 3:0 после первого тайма товарищеской игры

У наших на поле только два игрока из "основы" ЧМ-2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments21
Никлас Зуле - автор второго гола в ворота сборной России.Никлас Зуле - автор второго гола в ворота сборной России.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Лейпциге завершился первый тайм товарищеского матча Германия - Россия. Хозяева поля уверенно выигрывают у наших со счетом 3:0.

На 8-й минуте после быстрой атаки первый гол в матче забил Лерой Сане, поборовшись с защитниками сборной России во вратарской. На 25-й Никлас Зуле удвоил преимущество немцев после подачи углового. А на 40-й точку в первом тайме поставил Серж Гнабри, забивший мяч дальним ударом после быстрой атаки сборной Германии.

Россия уступает со счетом 0:3 после стартовых 45 минут матча. У нас в этой игре дебютировал в атаке форвард "Краснодара" - натурализованный бразилец Ари. На поле у сборной России - экспериментальный состав, из которого в основном составе на ЧМ-2018 у нас играли только Газинский и Кузяев.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Германия - Россия. Команды Германии и России играли между собой пять раз, 4 победы на счету Германии, один раз, в 2005 году в Дортмунде, была ничья 2:2.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Южная Корея назвала главные условия для экономического развития КНДР
Спецслужбы США внедрили в «караван мигрантов» своих шпионов
Россия выступает за расширение информационных связей со странами Юго-Восточной Азии
СК опубликовал видео с места происшествия в аэропорту Шереметьево
Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину
ЦБ РФ: ряд китайских банков «расширительно интерпретирует» санкции в отношении России
Погода в Москве на 21 ноября 2018 года: в столице будет облачно и около нуля градусов
Торговый представитель США: Китай не хочет менять позицию в спорах
Эксперты назвали страны с наиболее высоким риском погибнуть от природных катастроф
Трамп заступился за дочь: не сравнивайте Иванку с Клинтон
Белый дом прокомментировал отмену указа Трампа окружным судом
Сенаторы требуют, чтобы Трамп выяснил, причастен ли саудовский принц к убийству Хашукджи
Чавушоглу после встречи с Помпео заявил, что Турция не откажется от покупки российских С-400
Собянин распорядился организовать фестиваль «Круг света» в 2019 – 2021 годах
Украина вновь заявила о «необходимости» лишить членов СБ ООН права вето
Польша отказалась подписывать пакт ООН о миграции
Черчесов назвал поражение России в Стокгольме заслуженным
Трамп: Отмена оружейных сделок США с Саудовской Аравией стала бы «подарком» для России и Китая
Появилось видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»
Россия проиграла 0:2 в решающей игре Лиги Наций команде Швеции в гостях
Помпео: США призывают избрать главой Интерпола представителя Южной Кореи
Представитель ВОЗ: Благодаря принятым мерам Россия за последние два года сохранила четыре тысячи жизней
Матч Швеция - Россия: наша команда проигрывает 0:1 после 1 тайма в поединке Лиге Наций
Обнародованы новые подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи
ВОЗ: детская смертность в ДТП приобретает масштабы эпидемии