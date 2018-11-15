Сборная Германии громит Россию 3:0 после первого тайма товарищеской игры

15 Нояб. 23:34 2018-11-15T23:35:48+03:00

У наших на поле только два игрока из "основы" ЧМ-2018

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В Лейпциге завершился первый тайм товарищеского матча Германия - Россия. Хозяева поля уверенно выигрывают у наших со счетом 3:0.

На 8-й минуте после быстрой атаки первый гол в матче забил Лерой Сане, поборовшись с защитниками сборной России во вратарской. На 25-й Никлас Зуле удвоил преимущество немцев после подачи углового. А на 40-й точку в первом тайме поставил Серж Гнабри, забивший мяч дальним ударом после быстрой атаки сборной Германии.

Россия уступает со счетом 0:3 после стартовых 45 минут матча. У нас в этой игре дебютировал в атаке форвард "Краснодара" - натурализованный бразилец Ари. На поле у сборной России - экспериментальный состав, из которого в основном составе на ЧМ-2018 у нас играли только Газинский и Кузяев.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Германия - Россия. Команды Германии и России играли между собой пять раз, 4 победы на счету Германии, один раз, в 2005 году в Дортмунде, была ничья 2:2.