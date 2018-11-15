2018-11-15T23:55:54+03:00
В мире

Турция завершила расследование убийства российского посла Карлова

Обвинительное заключение направили в прокуратуру, потом оно поступит в суд
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол Андрей Карлов за несколько секунд до убийстваПосол Андрей Карлов за несколько секунд до убийстваФото: EASTNEWS/AFP
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В Турции завершено расследование убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова, возглавляющий следствие по этому делу прокурор Адем Акынджи направил обвинительное заключение в республиканскую прокуратуру на утверждение, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Когда надзорное ведомство одобрит документ, он поступит в суд.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по подозрению в причастности к убийству российского дипломата турецкие правоохранительные органы арестовали несколько человек, в том числе предполагаемого «куратора» исполнителя преступления Алтынташа, экс-сотрудника Управления по информационным технологиям и связи Турции.

Напомним, чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Его убил 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который пришел на мероприятие под видом охранника. Убийцу тут же ликвидировали стражи порядка.

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