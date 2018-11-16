В Киеве уверяют, что на Украине детей не учат убивать

16 Нояб. 01:58 2018-11-16T03:04:06+03:00

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Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов уверяет, что в статье газеты Washington Post о детских националистических лагерях в Незалежной, где ребят учат убивать и воспитывают в духе ненависти к россиянам, – «откровенная манипуляция и ложь».

Материал был опубликован 12 ноября несколькими западными изданиями. Там говорится, что в летнем детском лагере в Тернопольской области детей тренируют, как настоящих солдат, обучают стрельбе из автоматов Калашникова даже тех, кто сам ростом с АК.

Юным «патриотам», как отмечается в статье, кроме ненависти к России, ДНР и ЛНР, внушают расистские идеи и пропагандируют нетерпимость к секс-меньшинствам. Занимаются со школьниками представители праворадикальных групп, а финансируется этот «гитлерюгенд» именно украинским министерством по делам молодёжи и спорта. По данным авторов, только в этом году ведомство выделило на несколько таких лагерей четыре миллиона гривен (примерно 150 тысяч долларов).

Глава украинского Минспорта прокомментировал публикацию на своей странице в Facebook. Отметив, что они с коллегами «были неприятно удивлены» материалом, министр написал, что единственная правдивая информация в статье – это то, что упомянутый в ней лагерь в Тернопольской области действительно существует, но «за деньги его участников, а не министерства». Все остальное, по его словам, «откровенная неправда».

При этом Жданов подтвердил, что «в этом году из бюджета министерства было выделено 4 миллиона гривен именно на поддержку таких проектов: лагеря, семинары [..]. так или иначе связанные с темой национально-патриотического воспитания».

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