Американские сенаторы предлагают ввести санкции против Саудовской Аравии

16 Нояб. 02:43 2018-11-16T03:06:04+03:00

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Шесть американских сенаторов от обеих партий предложили ввести санкции против Саудовской Аравии. Таким образом они хотят наказать королевство за политику Эр-Рияда в Йемене, где с марта 2015 года продолжается военная операция против повстанцев-хуситов, и убийство оппозиционного журналистка Джамаля Хашукджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле.

Один из инициаторов этой идеи, республиканец Линдси Грэм, сообщил, что соответствующий законопроект уже внесен в сенат. По его словам, этот документ — «важный способ привлечь Саудовскую Аравию к ответственности за различные деяния в Йемене, а также за смерть Джамаля Хашукджи».

Другой соавтор проекта, демократ Роберт Менендес, уточнил, что их акт предполагает введение регулярного надзора, санкций и запрета на продажу оружия Саудовской Аравии, а также дозаправку самолетов возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции, передает РИА Новости.

Ранее, как писал сайт kp.ru, США ввели санкции против 17 саудовских граждан.