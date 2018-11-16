Экс-глава СБУ: Армия Украины не выстоит в войне с Россией

16 Нояб. 06:39 2018-11-16T07:28:55+03:00

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В Киеве снова обсуждали, что будет, если Украина вступит в открытый вооруженный конфликт с Россией. Правда, в этот раз прозвучала вполне здравая мысль: в случае войны с северным соседом поражение неизбежно, украинская армия не выстоит.

Об этом предупредил соотечественников бывший глава СБУ Игорь Смешко в интервью телеканалу «112 Украина». Он отметил, что на сегодняшний день Незалежная не в состоянии «показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил».

«Мы сейчас можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Россией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит», - сказал он.

Смешко также посетовал, что украинские власти «неэффективно» расходуют военный бюджет страны, объяснив эту проблему «непрозрачностью» трат.

Между тем, как ранее писал сайт kp.ru, зарубежные журналисты давно выяснили, куда деваются деньги на Украине – в карманы чиновников и олигархов. Разворовываются.

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