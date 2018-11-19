ВМС Аргентины опубликовали фото затонувшей подлодки "Сан-Хуан"
Военно-морские силы Аргентины опубликовали фотографии обломков затонувшей подводной лодки "Сан-Хуан" (San Juan).
На снимках видны разрушенная часть корпуса субмарины и её движущий винт. Также удалось запечатлеть отсек, в котором размещалась большая часть оборудования.
«Сан-Хуан» исчезла 15 ноября 2017 года. Фото: ВМС АргентиныФото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
"Кроме того, были идентифицированы другие части подводной лодки меньших размеров и форм, совпадающие с носовой частью и кормой", — говорится в подписи к фотографиям, опубликованным на странице ВМС в Twitter.
На борту подлодки находились 44 человека. Фото: ВМС АргентиныФото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Напомним, что дизель-электрическая подлодка "Сан-Хуан" исчезла с радаров еще в ноябре 2017 года. В момент инцидента на борту находились 44 человека. Поиски субмарины продолжались несколько месяцев силами сразу нескольких стран, однако не принесли результатов.
Операцию возобновили лишь в сентябре 2018 года при участии американской компании Ocean Infinity. В результате субмарина все же была обнаружена на глубине 870 метров.
Сайт kp.ru писал о том, что, по оценкам экспертов, причиной гибели "Сан-Хуана" стал взрыв.