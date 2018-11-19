ВМС Аргентины опубликовали фото затонувшей подлодки "Сан-Хуан"

СЕГОДНЯ 08:17 2018-11-19T08:17:46+03:00

На снимках запечатлены обломки субмарины, которая пропала с радаров больше года назад

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Военно-морские силы Аргентины опубликовали фотографии обломков затонувшей подводной лодки "Сан-Хуан" (San Juan).

На снимках видны разрушенная часть корпуса субмарины и её движущий винт. Также удалось запечатлеть отсек, в котором размещалась большая часть оборудования.

«Сан-Хуан» исчезла 15 ноября 2017 года. Фото: ВМС АргентиныФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

"Кроме того, были идентифицированы другие части подводной лодки меньших размеров и форм, совпадающие с носовой частью и кормой", — говорится в подписи к фотографиям, опубликованным на странице ВМС в Twitter.

На борту подлодки находились 44 человека. Фото: ВМС АргентиныФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Напомним, что дизель-электрическая подлодка "Сан-Хуан" исчезла с радаров еще в ноябре 2017 года. В момент инцидента на борту находились 44 человека. Поиски субмарины продолжались несколько месяцев силами сразу нескольких стран, однако не принесли результатов.

Операцию возобновили лишь в сентябре 2018 года при участии американской компании Ocean Infinity. В результате субмарина все же была обнаружена на глубине 870 метров.

Сайт kp.ru писал о том, что, по оценкам экспертов, причиной гибели "Сан-Хуана" стал взрыв.