2018-11-19T08:17:46+03:00
Происшествия

ВМС Аргентины опубликовали фото затонувшей подлодки "Сан-Хуан"

На снимках запечатлены обломки субмарины, которая пропала с радаров больше года назад
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
а фотографиях видна разрушенная часть корпуса подлодки. Фото: ВМС Аргентиныа фотографиях видна разрушенная часть корпуса подлодки. Фото: ВМС АргентиныФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Военно-морские силы Аргентины опубликовали фотографии обломков затонувшей подводной лодки "Сан-Хуан" (San Juan).

На снимках видны разрушенная часть корпуса субмарины и её движущий винт. Также удалось запечатлеть отсек, в котором размещалась большая часть оборудования.

«Сан-Хуан» исчезла 15 ноября 2017 года. Фото: ВМС Аргентины Фото: Twitter.com

«Сан-Хуан» исчезла 15 ноября 2017 года. Фото: ВМС АргентиныФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

"Кроме того, были идентифицированы другие части подводной лодки меньших размеров и форм, совпадающие с носовой частью и кормой", — говорится в подписи к фотографиям, опубликованным на странице ВМС в Twitter.

На борту подлодки находились 44 человека. Фото: ВМС Аргентины Фото: Twitter.com

На борту подлодки находились 44 человека. Фото: ВМС АргентиныФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Напомним, что дизель-электрическая подлодка "Сан-Хуан" исчезла с радаров еще в ноябре 2017 года. В момент инцидента на борту находились 44 человека. Поиски субмарины продолжались несколько месяцев силами сразу нескольких стран, однако не принесли результатов.

Операцию возобновили лишь в сентябре 2018 года при участии американской компании Ocean Infinity. В результате субмарина все же была обнаружена на глубине 870 метров.

Сайт kp.ru писал о том, что, по оценкам экспертов, причиной гибели "Сан-Хуана" стал взрыв.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЦБ ограничил проведение валютообменных операций через "Юнистрим"
В Китае в ДТП столкнулись 30 транспортных средств
В Кремле ответили на слова премьера Польши о "Северном потоке -2"
Глава Apple Тим Кук стал реже пользоваться iPhone
Ушаков: дата встречи Путина и Трампа в Аргентине пока согласовывается
Ежегодная большая пресс-конференция Путина состоится в декабре
Инспектор ДПС насмерть сбил 22-летнюю москвичку
Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 80 человек
Ученые из Курчатовского института нашли микроорганизмы, способные выжить на спутнике Сатурна
Украинцы назвали провальной работу Кличко на посту мэра Киева
Российский генерал рассказал о современном оружии в армии
Размер пособия по уходу за ребенком будет увеличен с января 2019 года
Российские инженеры помогут слепым людям ориентироваться в пространстве
Более 7 тысяч жителей Италии были эвакуированы из-за бомбы времён войны
Кабмин установил квоты на иностранных работников на 2019 год
Россияне составили «Рейтинг авто года -2018»
Очередная международная встреча по Сирии пройдет в Астане 28-29 ноября
Переговоры Медведева и премьера Вьетнама проходят в Ханое
Погода в Москве на 19 ноября 2018 года: в столице ожидается снег
Стало известно, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД
Китай вывел в космос еще два навигационных спутника
Токио хочет и дальше развивать экономические связи с Россией
Россияне назвали самый опасный вид общественного транспорта
Депутат Рады обвинил в бедах Украины “дураков во власти”