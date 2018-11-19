МИД Финляндии выразил обеспокоенность послу РФ из-за нарушения работы GPS

19 Нояб. 15:08 2018-11-19T15:09:46+03:00

В ведомстве заявили, что ждут от России «ответственного поведения»

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Послу РФ в Хельсинки Павлу Кузнецову выразили обеспокоенность из-за нарушения работы системы спутниковой навигации GPS и угрозы безопасности воздушным судам, сообщает в понедельник МИД Финляндии.

«Финляндия выразила озабоченность в связи с нарушением сигнала GPS и угрозами безопасности, которые это вызывает, в том числе для гражданских воздушных судов. Сообщение было передано послу России в министерстве иностранных дел сегодня. Мы ожидаем от России ответственного поведения и дальнейшей информации по этому вопросу», — говорится в сообщении ведомства.

15 ноября внешнеполитическое ведомство Финляндии заявило, что помехи в работе GPS на севере страны во время учений НАТО были из России

МИД Финляндии 15 ноября признал, что помехи в работе GPS на севере Финляндии во время учений НАТО Trident Juncture ("Единыи трезубец") были из России.

На следующий день посольство РФ подтвердило вызов посла в МИД Финляндии в связи GPS скандалом.

Напомним, ранее минобороны Норвегии обвинило Россию во вмешательстве в работу GPS во время масштабных учений НАТО «Единый трезубец», которые проходили с 25 октября по 7 ноября в Финляндии и Норвегии. Ведомство заявило, что Россия якобы создавала помехи с Кольского полуострова.

Эти обвинения поддержал премьер-министр Финлянции Юха Сипия.