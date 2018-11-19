Страны ЕС поддержали проект соглашения о выходе Великобритании

19 Нояб. 14:58 2018-11-19T14:59:15+03:00

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В понедельник, 19 ноября, Совет министров по общим делам 27 стран ЕС поддержал проект соглашения об условиях выхода Великобритании из объединения.

- Министры сегодня поддержали весь пакет, в частности, проект соглашения об отделении,- прокомментировал главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции после совета министров.

На 25 ноября этого года запланирован внеочередной саммит лидеров 27 государств ЕС по этому вопросу. Планируется, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года, сообщает «РИА Новости».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что королева Елизавета II утвердила билль о выходе Великобритании из Европейского союза. Более того, Британия планирует отменить безвизовый режим со странами ЕС после Brexit. А на днях Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, заявила, что ее план по выходу страны из ЕС не имеет альтернатив и является единственно верным для страны.