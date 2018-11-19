2018-11-19T14:56:55+03:00
В мире

ОЗХО: в мире уничтожено 96% объявленных запасов химического оружия

США ликвидировали 91% химоружия
Сакина НУРИЕВА
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ОЗХО: в мире уничтожено 96% объявленных запасов химического оружияОЗХО: в мире уничтожено 96% объявленных запасов химического оружияФото: REUTERS
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ОЗХО заявила, что в мире было уничтожено 96,5% объявленных запасов химического оружия. Об этом сообщил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас во время выступления на открытии 23-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Он отметил, что к 31 октября 2018 года в условиях проверки было ликвидировано 68 тыс. 44 метрические тонны - 96,5% объявленных запасов химической оружия. По его словам, «в США было уничтожено 25 тыс. 320 метрических тонн, или 91% объявленных ими запасов химоружия первой категории».

Отметим, что Россия и США должны были избавиться от запасов химоружия не позднее 2007 года. Такие условия были оговорены в подписанной ими Конвенции о запрещении химоружия, которая вступила в силу в 1997 году. Инспекторы ОЗХО подтвердили выполнение Москвой обязательств, Вашингтон же отодвинул сроки завершения программы на 2023 год.

Напомним, в октябре текущего года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. Американский лидер объявил, что Россия якобы нарушает это соглашение.

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