2018-11-19T14:59:50+03:00
Наука

Франция проведет испытания гиперзвукового самолета к 2020 году

Его конструкция должна позволить полет на скорости в 8 тысяч км/час
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Полет из Москвы в Лос-Анджелес на таком самолете займет чуть больше часаПолет из Москвы в Лос-Анджелес на таком самолете займет чуть больше часаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Французский центр аэрокосмических исследований планирует начать летные испытания прототипа гиперзвукового летательного аппарата к 2020 году. Скорость полета подобных самолетов в несколько раз будет превышать скорость современных сверхзвуковых истребителей.

Разработкой проекта по созданию гиперзвукового пассажирского самолета HEXAFLY-INT с 2014 года занимаются исследовательские центры из России, Евросоюза и Австралии, летом 2017 года Европейским Центром космических исследований совместно с Центральным аэрогидродинамическим институтом имени Жуковского была представлена и первая модель такого самолета.

Как сообщает CNET France, в течении двух лет специалисты собираются закончить разработку водородного двигателя, который позволит самолету развивать скорость до 8,6 тысяч километров в час, это в 7 раз больше скорости звука (1200км/ч). Полет из Москвы в Лос-Анджелес на нем займет чуть больше часа.

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