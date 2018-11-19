2018-11-19T15:14:13+03:00
Происшествия

Два пассажирских самолета едва не столкнулись в небе над Подмосковьем

Из-за ошибки пилота вертикальный интервал между лайнерами сократился до 200 метров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Два пассажирских самолета опасно сблизились из-за ошибки одного из пилотовДва пассажирских самолета опасно сблизились из-за ошибки одного из пилотовФото: Иван ВИСЛОВ
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Опасное сближение двух пассажирских самолетом Airbus произошло в небе над Подмосковьем в минувшее воскресенье поздно вечером. Существовала опасность столкновения, однако экипаж оперативно среагировал на предупреждение системы безопасности, и лайнерам удалось разойтись.

Как сообщили в авиадиспетчерских службах, в инциденте оказались замешаны самолеты, один из которых направлялся из Калининграда в Москва, а другой из Москвы в Санкт-Петербург.

"Пилот одного из самолетов ошибочно начал снижение, приняв на свой счет команду диспетчера, адресованную другому лайнеру. Таким образом, экипаж создал потенциально опасную ситуацию с участием находившегося неподалеку на встречном курсе самолета", - передает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что во время снижения одного из лайнеров вертикальный интервал между бортами сократился до 200 метров.

Ранее сайт kp.ru писал также о другом опасном сближении, которое произошло в августе на территории Белоруссии. Тогда пассажирский лайнер чуть было не столкнулся с беспилотником, который оказался на расстоянии 15-20 метров от борта самолета.

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