Владимир Путин прибыл в Турцию

19 Нояб. 15:14 2018-11-19T15:15:26+03:00

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Президент России Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Турцию. Самолет с российским лидером приземлился в Стамбуле.

Известно, что поездка приурочена в завершению строительства участка газопровода «Турецкий поток». На торжественном мероприятии Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

«Также состоится встреча Путина и Эрдогана, в ходе которой будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и актуальная региональная и международная проблематика», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что за 2018 год Владимир Путин уже два раза успел посетить Турцию. Обе встречи были посещены ситуации в Сирии. Во время переговоров Владимир Путин отдельно проводил беседы с Эрдоганом.

Отметим, что в Россию Владимир Путин вернется уже вечером 19 ноября. В Сочи он проведет совещание по вопросам военного строительства и развития оборонно-промышленного комплекса.