2018-11-19T15:33:21+03:00
Политика

Песков: расследование в отношении Браудера не связано с делом Скрипалей

Пресс-секретарь заявил, что расследование в отношении финансиста было начато раньше, чем инцидент в Солсбери
Алена Басавина
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Песков прокомментировал расследование в отношении Уильяма БраудераПесков прокомментировал расследование в отношении Уильяма БраудераФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Возбуждение нового уголовного дела в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера не связано с делом Скрипалей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дело Браудера началось, насколько я знаю, гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями. Добавился новый эпизод (в рамках расследования в отношении Браудера), наши правоохранительные органы работают, они со своими зарубежными партнерами делятся материалами, другое дело, что не всегда получается адекватная реакция», - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что ранее Генпрокуратура РФ начала новое расследование в отношении основателя фонда Hermitage Capital. Уильяма Браудера обвинили в создании организованной преступной группировки. Следствие не исключает, что он мог быть причастен к смерти своих партнеров, включая юриста Сергея Магнитского.

Отметим, что адвокат финансиста уже заявил, что намерен обжаловать данное решение из-за нарушения прав Браудера.

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