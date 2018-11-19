Песков: расследование в отношении Браудера не связано с делом Скрипалей
Возбуждение нового уголовного дела в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера не связано с делом Скрипалей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Дело Браудера началось, насколько я знаю, гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями. Добавился новый эпизод (в рамках расследования в отношении Браудера), наши правоохранительные органы работают, они со своими зарубежными партнерами делятся материалами, другое дело, что не всегда получается адекватная реакция», - подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, что ранее Генпрокуратура РФ начала новое расследование в отношении основателя фонда Hermitage Capital. Уильяма Браудера обвинили в создании организованной преступной группировки. Следствие не исключает, что он мог быть причастен к смерти своих партнеров, включая юриста Сергея Магнитского.
Отметим, что адвокат финансиста уже заявил, что намерен обжаловать данное решение из-за нарушения прав Браудера.