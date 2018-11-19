2018-11-19T15:33:54+03:00
Политика

Германия закрыла въезд в страну 18 подданным Саудовской Аравии

Ограничения были введены в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Германия закрыла въезд в шенгенскую зону для 18 саудовских подданныхГермания закрыла въезд в шенгенскую зону для 18 саудовских подданныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Германии закрыли въезд в страну для 18 подданных Саудовской Аравии. Такие ограничения были введены в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, тело которого нашли на территории резиденции генконсула королевства в Стамбуле.

О принятии решения относительно запрета на въезд в шенгенскую зону сообщил в понедельник, 19 ноября, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает DPA.

Напомним, 2 октября обозреватель американской газеты The Washington Post, оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи зашел в здание консульства королевства в Стамбуле и больше оттуда не выходил. Власти его родной страны уверяли, что мужчина сам покинул территорию дипмиссии в тот же день, однако позже выяснилось, что агенты Эр-Рияда пытали мужчину, а после убили его.

Сайт kp.ru писал о том, что существует версия, согласно которой, приказ об устранении журналиста отдал сам наследник саудовского престола Мухаммед бин Салман. Расследование инцидента взял под свой личный контроль президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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