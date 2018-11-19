Владимира Путина пригласили посетить Африку
Страны Африки ждут с официальным визитом Владимира Путина. Об этом заявила посол Гамбии Джайнаба Ба во время выступления в Госдуме.
«От имени Гамбии, от имени Западной Африки, от имени всего африканского континента мы бы хотели пригласить президента Путина посетить Африку», - сказала дипломат.
По словам посла, поездка Владимира Путина смогла бы укрепить связи России и африканских стран. Вячеслав Володин заявил, что передаст главе государства слова Джайнаба Ба.
Отметим, что в понедельник в Государственной думе России прошла встреча с послами стран Африки. Участники встречи обсудили важность проведения Межпарламентской конференции «Россия — Африка» в 2019 году.