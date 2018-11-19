Браудер считает, что новое уголовное дело против него связано с «актом Магнитского»

19 Нояб. 16:44 2018-11-19T16:46:56+03:00

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Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считает, что его участие в принятии в США «акта Магнитского» якобы стало причиной возбуждения российской прокуратурой уголовного дела против него. Соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

«Накануне принятия решения, должен ли российский представитель стать президентом Интерпола, российская прокуратура проводит масштабную пресс-конференцию о том, как они будут разыскивать меня в любой точке мира. Я действительно задел за живое "актом Магнитского"», - приводит ТАСС слова Браудера.

Генпрокуратура возбудила в отношении Браудера уголовное дело по факту организации преступного сообщества. По словам представителей прокуратуры, финансист будет объявлен в международный розыск, а его имущество будет конфисковано. Кроме того, приговор по уголовному делу по факту смерти Сергея Магнитского, который был юристом в фонде Браудера, может быть отменен. В прокуратуре подчеркнули, что именно Браудер был заинтересован в смерти Магнитского больше других фигурантов дела.

Напомним, сотрудник фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital Сергей Магнитский умер в СИЗО в 2009 году. Через три года правительство США включило ряд российских чиновников в так называемый «список Магнитского», наложив на них санкции. Считается, что Браудер был одним из инициаторов принятия этого закона, признанного российскими властями недружественным и провокационным.

Российский суд дважды заочно осуждал Браудера. В 2013 году его приговорили к девяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, а в 2017 году Тверской суд Москвы признал финансиста и его партнера Ивана Черкасова виновными в неуплате налогов более чем на 3 млрд рублей и в преднамеренном банкротстве.

В 2014 году Уильям Браудер был объявлен Россией в международный розыск.