В Швеции обновили Нобелевский комитет по литературе

19 Нояб. 16:55 2018-11-19T16:56:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Шведская королевская академия наук совместно с Нобелевским фондом приняла решение создать новый Нобелевский комитет по литературе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на учреждение.

Известно, что обновить комитет руководство академии решило, потому что «во всем мире ослабло доверие» к премии.

Отметим, что в этом году не будет объявлен лауреат премии по литературе. Его имя могут назвать только в 2019 году.

Согласно правилам, принимать новых членов в академию можно только при кворуме 12 человек, однако после скандала в ней осталось 11 литераторов. В результате Нобелевский фонд посчитал, что авторитетность выбора лауреата таким немногочисленным составом может стать спорной.