Германия прекратила поставки вооружения в Саудовскую Аравию

19 Нояб. 17:29 2018-11-19T19:00:08+03:00

Такие жесткие меры приняты после убийства журналиста Хашкаджи в Стамбуле

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Правительство Германии заявило о немедленном прекращении поставки оружия в Саудовскую Аравию. Такое решение стало следствием убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Как отмечает правительство ФРГ, экспорт будет остановлен «разными способами». Сколько будет длиться запрет на ввоз оружия на территорию Саудовской Аравии из Германии, также неизвестно.

Запрет в большей степени коснется верфей Wolgaster Lürssen. Именно они должны были доставить в Саудовскую Аравию 20 патрульных катеров. Прежде Германия отправляла Эр-Рияду ракеты «воздух-земля» для истребителей Eurofighter и радарную систему Cobra.

За последние два года ФРГ поставила в Аравию вооружения на сумму 783 миллиона евро. В октябре этого года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает невозможной поставку оружия саудовским властям из-за убийства Хашкаджи, сообщает издание RP Online.

Журналист газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября, после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Спустя несколько дней в Эр-Рияде подтвердили смерть журналиста, однако, его тела так и не удалось найти. К слову, Хашкаджи активно критиковал действия в Эр-Рияде в газете, за что и мог быть «убран».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ЦРУ раскрыло детали убийства Хашкаджи. Предполагаемым убийцей журналиста может быть сын короля Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Несколькими днями позже генеральная прокуратура Саудовской Аравии заявила, что приказ об убийстве журналиста дал глава группы, сформированной с целью вернуть в Аравию переехавшего жить в Америку колумниста.